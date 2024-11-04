تطوير شامل لحي الطالبية بتركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع (صور)

بدأ حي الطالبية بمحافظة الجيزة في تنفيذ مشروع طموح لتركيب بلاط الإنترلوك في عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية.

يأتي هذا المشروع ضمن الخطة الاستثمارية للحي للعام المالي الجاري، ويهدف إلى تسهيل حركة المرور، وتحسين المظهر الحضري للمنطقة، وتوفير بيئة أكثر أمانًا وراحة للمواطنين.

يشمل المشروع رصف العديد من الشوارع ببلاط الإنترلوك عالي الجودة، والذي يتميز بمتانته وقدرته على تحمل العوامل الجوية المختلفة، كما يساهم في تصريف مياه الأمطار بشكل أفضل ويقلل من التلوث الضوضائي.

وأكدت محافظة الجيزة على أهمية هذا المشروع في تطوير الحي، مشيرًة إلى أن اختيار بلاط الإنترلوك جاء بعد دراسة متأنية لما يمثله من حل مثالي للمشكلات التي تواجه الشوارع التقليدية.

وأضافت المحافظة أن المشروع يسير وفقًا للجدول الزمني المحدد، وأن الحي سيشهد خلال الفترة المقبلة تحولًا ملحوظًا في مظهره العام.