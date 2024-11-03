مدرب مانشستر يونايتد: أشعر بخيبة أمل لعدم الفوز على تشيلسي

عبر مدرب مانشستر يونايتد المؤقت، رود فان نيستلروي، رضاه عن أداء لاعبيه، رغم التعادل مع الضيف تشيلسي (1-1)، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال فان نيستلروي، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "بشكل عام كان أداءً جيدًا للغاية.. لقد قدم اللاعبون أداءً جيدًا حقًا، وقاتلوا في كل شبر من الملعب.. كان من الجيد جدًا مشاهدة ذلك الجزء".



وأضاف: "بشكل عام، كان بإمكاننا تسجيل هدف آخر للفوز بالمباراة.. من المؤسف أننا لم نتمكن من ذلك.. بشكل عام، أشعر بخيبة أمل طفيفة، لأننا لم نفز".



وتابع: "إنها رحلة عاطفية مليئة بالأحداث، لقد مر أسبوع كامل تقريبًا، حيث حدثت الكثير من الأشياء.. كانت وظيفتي هي تثبيت السفينة.. لقد تفاعل اللاعبون بشكل جيد للغاية، وهو شيء يمكن البناء عليه في المباراتين التاليتين".

وعن مستقبله مع الشياطين الحمر، بعد وصول المدرب البرتغالي الجديد، روبن أموريم، قال فان نيستلروي: "لقد أتيت إلى هنا لمساعدة النادي بأي شكل من الأشكال.. بعد هاتين المباراتين، سيستمر هذا، ونأمل أن ينجح الأمر".