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محافظات

غرق مسن في ترعة بالأقصر والإنقاذ النهري يكثف عمليات البحث عن جثته (صور)

تجمع الأهالي على
تجمع الأهالي على الترعة

غرق رجل خمسيني بترعة الأقالتة التابعة لمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، بعد اختلال توازنه من أعلى الكوبري بالقرية.

 

تفاصيل الواقعة 


تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن بغرق  المواطن عبدالحميد محمد عبدالله 55 عاما مقيم بناحية البعيرات بدائرة القرنة بعد أن اختل توازنه وسقط في المياه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال لكونه لا يجيد السباحة.

وتواصل فرق المسطحات المائية والانقاذ النهري البحث عن جثة المتوفي ودفع  مرفق الإسعاف بسيارة واحدة لموقع الحادث، فيما انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة القرنة لمحل البلاغ.

جاري تحرير محضر بالواقعة لأخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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