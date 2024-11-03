الأحد 03 نوفمبر 2024
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عقارات

100 ألف جنيه جدية الحجز، خطوات التقديم على شقق الإسكان المتميز

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين فى التقديم وحجز شقق شقق الإسكان المتميز عن تفاصيل وخطوات التقديم، وتطرح وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية شقق الإسكان المتميز، ضمن طرح الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة  

شقق الإسكان المتميز:

دمياط الجديدة:

83 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 104م² إلى 108م².

المنصورة الجديدة:

890 وحدة "إسكان متميز" بمساحات تتراوح من 95م² إلى 99م².

بدر:

1500 وحدة "عمارات الحي السادس" بمساحة 90م² للوحدة.

العبور:

456 وحدة "روضة العبور" بمساحات تتراوح من 101م² إلى 111م².

ونستعرض تفاصيل التقديم:

التقديم إلكترونيًّا من خلال موقع مسكن 

-الدخول للموقع الإلكتروني من هنا  وتسجيل بياناته (الاسم رباعي / الرقم القومي للمتقدم / رقم الهاتف / عنوان المراسلات / البريد الإلكتروني). 

-إرفاق بطاقة الرقم القومي للمتقدم على ورقة واحدة وجه وظهر على الموقع. 

-يقوم المتقدم للحجز باختيار الدور المرغوب (أرضي / متكرر / أخير). 

-ثم يضغط على "أرغب في التقدم" وتظهر له استمارة التقديم بها كود الحجز ليقوم بطباعتها والتوقيع عليها ورفعها على الموقع. 

-سداد جدية الحجز ومصاريف الدراسة على كود الحجز ببنك التعمير والإسكان، عن طريق التحويل البنكي "ACH" من جميع البنوك، أو وسائل الدفع الإلكتروني الأخرى  ثم يقوم العميل بإرفاق مستند تحويل مبلغ جدية الحجز على الموقع الإلكتروني. 

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الإسكان المتميز الإسكان المنصورة الجديدة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية

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