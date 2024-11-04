الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: خط ساخن لتلقي النصيحة وتقديم المشورة

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان، فيتو

كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عن كيفية تواصل متعاطي المخدرات مع الصندوق لتلقي العلاج.

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن الصندوق لديه خط ساخن 16023 ويعمل على مدار 24 ساعة لعلاج الادمان.

وأشار عثمان في تصريحات خاصة إلى أنه من خلال هذا الخط الساخن يتم تلقى النصيحة ويتم تقديم خدمة المشورة والعلاج يكون بعد الإحالة للمراكز العلاجية.

وأكد عثمان أن هناك أسر كثيرة تقوم بالتواصل مع الصندوق ويتم تقديم المشورة والحالات التى ترغب فى العلاج نقوم بتحويلها للمراكز العلاجية الخاصة بالصندوق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور عمرو عثمان صندوق مكافحه وعلاج الادمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان علاج الإدمان صندوق مكافحة مكافحة وعلاج الإدمان

مواد متعلقة

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف آخر الإحصائيات عن المدمنين في مصر

حشيش أم شابو، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف أكثر أنواع المخدرات انتشارًا في مصر

مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يكشف نسبة المتعاطين للمخدرات في الجهاز الإداري

مكافحة الإدمان: فصل 17 سائقا للحافلات المدرسية وإحالتهم للنيابة لثبوت تعاطيهم المخدرات

الأكثر قراءة

الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

قرار تربوي من حسام حسن يبعد لاعب الزمالك عن معسكر منتخب مصر

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

أول تعليق من ملك إسبانيا فيليب السادس على تعرضه للرشق بالطين

روما في طريقه لإقالة مدربه للمرة الثانية هذا الموسم

تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

بعد إقالة حسين عوض، البرهان يعين علي يوسف وزيرا لخارجية السودان

مانشستر سيتي يرصد مبلغا ضخما لضم عمر مرموش

منوعات

المزيد

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads