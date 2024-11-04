93 % صافي تعاملات المصريين بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

سجلت تعاملات المصريين بالبورصة خلال تداولات بداية نوفمبر نسبة 93.0% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.9% والعرب على 6.1 % وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 19.7 مليون جنيه هذه الجلسة بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 152.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.



والجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 86.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 6.8% وسجل العرب 6.6%، وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 831.7 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 9,586.6 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تداولات بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الأحد 3 نوفمبر 2024، أول جلسات شهر نوفمبر، وسجل رأس المال السوقي نحو 2.227 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% عند مستوى 30833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 38206 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 13531 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% عند مستوى 8126 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% عند مستوى 11337 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% عند مستوى 3183 نقطة.