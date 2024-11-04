الإثنين 04 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

13.3 مليار جنيه إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 13.3 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 964 مليون ورقة منفذة على 115 ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 233.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 2,304 مليون ورقة منفذة على 104 آلاف عملية خلال الجلسة السابقة هذا وقد استحوذت الأسهم على 27.38 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 72.62 % خلال الجلسة.

تداولات بداية نوفمبر 

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأحد 3 نوفمبر 2024، أولى جلسات شهر نوفمبر, وسجل رأس المال السوقي نحو 2.227 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57%  عند مستوى 30833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47%  عند مستوى 38206 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59%  عند مستوى 13531 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21%  عند مستوى 8126 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1%  عند مستوى 11337 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47%  عند مستوى 3183 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إجمالى قيمة التداول بالبورصة اجمالي قيم إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة التداول داخل المقصورة البورصة التداول بالبورصة التداول للسندات

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يرحب بقرار تدريس اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب المدارس الدولية والأجنبية

تجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسا للبورصة المصرية وهبة الصيرفي نائبا له لمدة عام

موعد طرح فيلم «موسم حصاد الكاكا» بالسينمات المصرية والخليجية

القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية بالمرحلة الثانية

البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على 22.35% بمرور 45 دقيقة بحركة التداولات

أبرزها إصدار لائحة قانون تشغيل المنشآت الصحية، 18 قرارا عاجلا لمجلس الوزراء

البورصة المصرية، قطاع البنوك يستحوذ على 23.08% بمنتصف تداولات اليوم

بـ 3 عمليات تداول، إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر

الأكثر قراءة

الزيادة الجديدة في أسعار الغاز الطبيعي للمنازل

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

خبير أمن قومي: قضايا السياسة الخارجية تهيمن على الانتخابات الأمريكية

قائد مانشستر يونايتد يكشف تفاصيل حديثه مع مدربه المقال

اليوم، تشغيل 100 أتوبيس لخدمة رواد المنتدى الحضري العالمي

روما في طريقه لإقالة مدربه للمرة الثانية هذا الموسم

اليوم، "القوى العاملة" بالبرلمان تواصل مناقشة مواد قانون العمل الجديد

بعد إقالة حسين عوض، البرهان يعين علي يوسف وزيرا لخارجية السودان

منوعات

المزيد

كشفت عن مرضه، بيلوسي تحذر من وفاة ترامب في منصب الرئاسة

وفاة متسلق جبال سلوفاكي في جبل لانجتانج ليرونج

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 4-11-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 4 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads