الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسل وتر حساس الحلقة 6، سلمى تكتشف ما فعلته كاميليا تجاهها في الماضي

أبطال وتر حساس، فيتو
أبطال وتر حساس، فيتو

دارت أحداث مسلسل وتر حساس الحلقة 6 حول كاميليا “إنجي المقدم” التي هددت وليد “محمد علي رزق” بسجنه إن حاول التواصل معها مرة أخرى أو تهديدها بإخبار سلمى"صبا مبارك" بأنها كانت السبب في الإيقاع بها وتوريطها بالذهاب إليه بينما هو في مظهر غير لائق للحصول على فيديوهات كانت يبتز بها الفتيات، وبينما هي تنتظر وليد ليمنحها الفيديوهات يأتي حسن ويقتنع أنها تخونه ويكون هذا الأمر سببًا في وفاته، كما أن كاميليا تحاول شراء سكوته بالمال وتعده بأنها ستسهل له السفر إلى الخارج.

كما تم ضبط مازن بعد تعديه على عادل شقيق حبيبته القديمة، وتذهب كاميليا إلى عادل لتقنعه بضرورة التنازل عن المحضر لمصلحة شقيقته بعدما علمت بكل ما حدث من قبل شقيقها، ووعدته بأنها ستحل المشكلة، ويأتي رشيد لمساندتها ولكنها ترفض وجوده، وتنجح كاميليا في إنهاء أزمة شقيقها بالصلح، ولكنها تواجه بفعلته.

وتعمل كاميليا لنفسها إلى درجة أنها تستقطب عملاء مكتب والدها لصالح مكتبها الجديد، ويشعر أحد العاملين بمكتب والدها بالاستياء ويقرر الذهاب إلى سلمى وإخبارها بالأمر.

وخلال الحلقة تنجح سلمى في الوصول إلى وليد الذي يكشف لها أن كاميليا هي السبب في كل ما حدث وبرهن لها ذلك بإبراز الشيك الذي منحته إياه لشراء سكوته، وتشعر سلمى بالصدمة.

وقبل أن ترحل عن العيادة متجهة إلي والد كاميليا، تكتشف سلمى أن هناك من يريد الإيقاع بشقيقتها وتلحظ أنها كانت على وشك استخدام حقن غير أصلية بما كاد أن يضر بالعميلة، وتتحدث سلمى إلى شقيقتها همسًا وتخبرها بالأمر وتطلب منها أن تأتي بحقنة جديدة، وبعدها يأتي إلى العيادة تفتيش بناء على بلاغ بأن العيادة تستخدم منتجات غير أصلية ولكن كل هذه الاتهامات يتم اكتشاف كذبها وأنها كيدية وتشعر رغدة بالصدمة لأن كل هذا من تخطيطها للإيقاع بليلى.

وتذهب سلمى إلى والد كاميليا وتكشف له أن ابنته تأخد عملاء مكتبه لصالحها ولكن بطريقة النصح وأنها تخاف عليها وكان ذلك خطوة في سبيل الانتقام.

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل وتر حساس على قنوات ON فإنه يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ٧:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة على قناة ON، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ١:٣٠ بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية تكون الساعة ١٢:٣٠ ظهرًا.

وفيما يتعلق بمواعيد عرض مسلسل وتر حساس على قناة ON دراما، فإن العمل يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة ١٠ مساء، والإعادة الأولى تكون في تمام الساعة ٦ صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة ١٠ صباحًا، أما الإعادة الثالثة فتكون في تمام الساعة ٥ مساء.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

ومسلسل وتر حساس مكون من ٤٥ حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب صبا مبارك الفنانة هيدي كرم والفنان محمد علاء والفنانة إنجي المقدم والفنان أحمد جميل سعيد والفنان محمد العمروسي والفنانة لبنى ونس والفنانة لطيفة فهمي والفنان تميم عبده والفنان محمد علي رزق، والمسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج، ويقدم المسلسل الخيانة الزوجية والعلاقات المتشابكة والمعقدة في ظل أجواء من التشويق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبي.

مسلسل وتر حساس الحلقة 6 الفنانة هيدي كرم الفنان محمد علاء هيدي كرم تفاصيل مسلسل وتر حساس قناة ON دراما قناة ON مسلسل وتر حساس مواعيد عرض مسلسل وتر حساس محمد علاء وتر حساس

مواد متعلقة

يعرض قريبًا، كل ما تريد معرفته عن مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس

البوسترات الفردية لأبطال مسلسل رقم سري (صور)

قبل بدء عرضه، كل ما تريد معرفته عن مسلسل بنات الثانوي 2

مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 30

الأكثر قراءة

لاعب الزمالك يفتح النار على الإدارة بعد فسخ عقده: بتيجوا على المحترم والمتربي

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

قرار تربوي من حسام حسن يبعد لاعب الزمالك عن معسكر منتخب مصر

عصام عبد الفتاح مهاجما جهاد جريشة بسبب الأهلي: أهان الحكام (فيديو)

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

هل من الوارد زيادة قرض صندوق النقد لأكثر من 8 مليارات دولار؟ الحكومة تجيب

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

الحكومة تكشف عن توجهها مع صندوق النقد الدولي الفترة المقبلة

منوعات

المزيد

ماسك يدين قتل سنجاب Peanut بسبب خطر داء الكلب

مظاهرة بالأعلام الزرقاء على نهر التايمز بــ لندن للمطالبة بمياه نظيفة

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالأسواق العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد مصرع طالب على يد زميله في مدرسة ببورسعيد.. قرارات ورسائل هامة من وزير التعليم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة الجندي: غض البصر تحصين ضد الشهوات والمحرمات (فيديو)

ما الحكمة من تكرار بعض آيات القرآن الكريم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الخبز البلدي في المنام وعلاقته بتحسين الوضع المالي

المزيد
الجريدة الرسمية
ads