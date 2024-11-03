بايرن ميونخ يقدم عرضًا لضم عمر مرموش الصيف المقبل

يستعد بايرن ميونخ الألماني لتقديم عرض لضم النجم المصري عمر مرموش لاعب فريق آنتراخت فرانكفورت الألماني في الصيف المقبل.

مرموش يدخل حسابات بايرن ميونخ

وقالت صحيفة بيلد الألمانية: إن مرموش بلا شك أحد أكبر النجوم في الدوري الألماني الموسم الحالي.

وأضافت: أصبح المصري محط اهتمام العديد من الأندية الكبرى كما يعتبر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أيضًا مرشحًا محتملًا للانتقال إلى نادي بايرن ميونخ في صيف عام 2025.

وتابعت: مع 16 هدفًا (10 ضربات و6 تمريرات حاسمة)، يعد عمر مرموش أحد أفضل الهدافين في الدوري الألماني. لا يوجد أمامه سوى لاعب واحد في قائمة الهدافين وهو هاري كين.

وأوضحت بيلد من الممكن أن يلعب مرموش وهاري كين معًا قريبًا حيث يمكن أن يكون ضمن قائمة انتقالات المدير الرياضي ماكس إيبرل لصيف 2025.

واختتمت: اختبر مدرب بايرن شخصيًا الصفات التي يمتلكها مرموش في التعادل 3-3 أمام فرانكفورت في بداية أكتوبر حيث سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة، ولعب دورًا رئيسيًّا في التعادل المثير.

وتصدر اللاعب المصري عمر مرموش لاعب آنتراخت فرانكفورت الألماني قائمة مميزة في ملاعب أوروبا هذا الموسم.

كما تصدر مرموش قائمة اللاعبين الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى حتى الآن برصيد 16 مساهمة تهديفية.

وسجل مرموش 10 هدفا في الدوري الألماني وصنع 6 أهداف لزملائه بالتساوي مع هاري لاعب بايرن ميونخ وروبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ويأتي خلفهم كل من الإيطالي ماتيو ريتيجي برصيد 13 مساهمة ثم محمد صلاح وكول بالمر ورافينيا برصيد 12 مساهمة تهديفية.

وقدم مرموش أداء متميزا أمام بوخوم، في الجولة التاسعة من الدوري الألماني، حيث سجل هدفا وصنع هدفين ليقود فريقه لفوز كاسح 7 / 2، كما أحرز هاري كين هدفين في فوز بايرن ميونخ على يونيو برلين ضمن نفس الجولة ليشتعل صراع هدافي الدوري الألماني.

ورفع مرموش رصيده التهديفي إلى 10 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين، بفارق هدف واحد عن كين الذي يتصدر القائمة برصيد 11 هدفًا.

ترتيب هدافي الدوري الألماني

وجاء ترتيب هدافي الدوري الألماني كالتالي:

1: هاري كين - بايرن ميونيخ - 11 هدف

2: عمر مرموش - آينتراخت فرانكفورت - 10 أهداف

3: تيم كلاينينست - بوروسيا مونشنجلادباخ - 6 أهداف

4: فيكتور بونيفيس - باير ليفركوزن - 6 أهداف

5: أندريه كراماريتش - هوفنهايم - 5 أهداف

