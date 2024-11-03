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أخبار مصر

دبلوماسي مصري سابق في تل أبيب يشيد بوطنية طلاب جامعة الأزهر ووعيهم

السفير الدكتور رفعت
السفير الدكتور رفعت الأنصاري، الدبلوماسي الأسبق

أشاد السفير الدكتور رفعت الأنصاري، الدبلوماسي الأسبق بسفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب، بوطنية طلاب جامعة الأزهر ووعيهم وإدراكهم لما يحاك من مؤامرات ضد الوطن من قوى الظلام.

 جاء ذلك خلال مشاركته في الاحتفالية التي نظمتها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة بمشاركة أسرة (طلاب من أجل مصر) بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التربية بنين بالقاهرة للاحتفال بالذكرى ال (51) لانتصارات أكتوبر بحضور الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة الدراسات العليا والبحوث،و والدكتور جمال الهواري، عميد كلية التربية،  والدكتور علاء جانب عميد كلية اللغة العربية بالقاهرة ولفيف من عمداء الكليات.

الاحتفال بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر بجامعة الأزهر

وأوضح الأنصاري خلال كلمته في الاحتفالية كيف كانت الروح المعنوية للقوات المسلحة المصرية خلال حرب أكتوبر مرتفعة بفضل إيمانها بالله، وثقتها في أنها تقاتل عن عقيدة لتحمي الأرض والعرض.

وقال: إن إسرائيل قامت بتجهيز قنبلتين نوويتين ووضعتهما في حالة ترقب لقصف القاهرة والإسكندرية بالأسلحة النووية في أي وقت تراه مناسبًا.


وأوضح أن كل هذه الأوهام تحطمت بفضل الله تعالى، ثم بوحدة المصريين (مسلمين ومسيحيين) وبجهد إرادة الشعب المصري الصلبة واصطفافه خلف قيادته السياسية آنذاك الرئيس الراحل المؤمن محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام.

وأوضح الأنصاري أن إسرائيل مجتمع عنصري بالأساس، والعنصرية متأصلة فيه، وهو مجتمع مفتت؛ حيث يضم المجتمع الإسرائيلي 85 جنسية ما يجمعهم أنهم يهود.
 

دبلوماسي مصري سابق في تل أبيب: شهر أكتوبر يمثل فزاعة لإسرائيل


كما بين أن شهر أكتوبر يمثل فزاعة لإسرائيل؛ نظرًا لأنها تحطمت بفضل الله -تعالى- في السادس من أكتوبر عام 1973م، ثم جاء طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023 م؛ ليؤكد أن إسرائيل كيان هش؛ حيث قامت المقاومة الفلسطينية خلال طوفان الاقصي بأخذ كل الشفرات الإسرائيلية واخترقت المقاومة الفلسطينية الوحدة 8200 ما يعكس إخفاقًا عسكريًّا رهيبًا.

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جامعة الأزهر أسرة طلاب من اجل مصر الدكتور سلامة جمعة داود طلاب من أجل مصر كلية اللغة العربية

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