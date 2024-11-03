محافظ الأقصر يتفقد موقع إنشاء سوق الخضار والفاكهة الجديد بالحبيل (صور)

أجرى المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، جولة فى مدينة البياضية، تفقد خلالها الموقع المخصص لإنشاء سوق الخضار والفاكهة الجديد بالحبيل، والذي يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية واستيعاب أكبر عدد من التجار والبائعين، وتوفير المزيد من فرص العمل والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمحافظة.

سوق الخضروات والفواكه بالأقصر



واستمع محافظ الأقصر، إلى شرح عن الموقع الجديد الذي تم تخصيصه طبقا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذي يحمل رقم 9 لسنة 2018، بتخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الأقصر، لصالح المحافظة، لاستخدامها فى إقامة سوق للخضار والفاكهة وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن، حيث من المقرر أن يقوم وفد وزارة التنمية المحلية بزيارة الموقع تمهيدا للبدء في الأعمال الإنشائية.



وخلال جولته بمنطقة الحبيل وجه محافظ الأقصر إدارة الأملاك بالمحافظة بالمعاينة على الطبيعة لأراضى أملاك الدولة بالمنطقة، لعمل تقرير كامل عما تم تقديمه من طلبات تقنين ضمن منظومة التقنين، والتأكد من عدم وجود أي تعديات غير شرعية على أراضي أملاك الدولة، وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ على تلك الأملاك وتحديد الإجراءات الواجب إتباعها في كل حالة، مؤكدا على تطبيق القانون ومحاسبة أي مسئول مقصر قد يتسبب فى تسهيل التعدى على أراضى الدولة.



رافق المحافظ خلال الجولة، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس مدينة البياضية المهندس محمود شاهين، والمهندس حيدر شاهين وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر.

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