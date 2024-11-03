الأنبا مرقس يرسم كاهنين جديدين في إيبارشية شبرا الخيمة

صلى نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، وشاركه عدد كبير من الآباء كهنة الإيبارشية.

ورسم نيافة الأنبا مرقس عقب صلاة الصلح الشماس الإكليريكي ماجد سعيد كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة السيدة العذراء وداود النبي باسم القس رافائيل، والشماس الإكليريكي مينا القس اسحق كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة الشهيد مارجرجس والقديس الأنبا أبرآم بمنطقة ميت نما التابعة للإيبارشية باسم القس أفرايم.

وهذا من المقرر أن يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

تفاصيل لقاء البابا تواضروس الثاني والسفير النمساوي في القاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، السفير جورج بوستنجر سفير النمسا في مصر، ترافقه السيدة دانيلا هيرتا نائب السفير ومدير المركز الثقافي النمساوي وفريق عمل المركز الثقافي النمساوي.

أشار قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عن نشاط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في النمسا، والعلاقات المتميزة بين مصر والنمسا.

شهد اللقاء أيضًا تقديم شهادة تقدير من وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، التي منحت المكتب البابوي للمشروعات "جائزة الإنجاز في التفاعل الثقافي"؛ تكريمًا وتقديرًا لجهود وبرامج المكتب التي تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتعايش السلمي في المجتمع المصري.

حضر اللقاء السيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات وفريق عمل المكتب.