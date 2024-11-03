رئيس مدينة ساقلتة يكرم مديري الإدارة التعليمية والإدارة الهندسية تقديرًا لمجهوداتهم

كرم خالد محسب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، كلا من المهندس قاسم أحمد قاسم مدير الإدارة الهندسية ومحمود أبو اليزيد مدير الإدارة التعليمية وذلك بقاعة الوحدة المحلية وذلك بحضور لفيف من قيادات المركز وقيادات التربية والتعليم والأوقاف رئيس مدينة ساقلتة يتقدم بالشكر متمنيًا لهم التوفيق فى العمل فى أماكنهم الجديدة.

وأبدى رئيس المركز الشكر والتقدير إليهم علي المجهودات التي قاموا بهم متمنيًا لهم العمل في أماكنهم الجديدة مؤكدًا على منظومة أننا كلنا نعمل في نطاق واحد لخدمة أهالينا أهالي مركز ومدينة ساقلته وقراها وأن هدفنا الأساسي تقديم أفضل خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم هي أولوياتنا.

وفي النهاية، أفاد رئيس المركز مؤكدًا على أننا جميعًا نعمل في منظومة واحدة هدفها الأساسي الرقي بالمركز وظهوره بالمظهر اللائق وشعارنا "كلنا معا" لخدمة مركز ومدينة ساقلته.

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