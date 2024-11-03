فن الأراجوز وتحريك العرائس ضمن فعاليات ورش "أهل مصر" بثقافة الأقصر (صور)

أقام قصر ثقافة الأقصر، مجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، في ثاني أيام الأسبوع الثقافي الرابع والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 8 نوفمبر الحالي.

مشروع أهل مصر بالصعيد

بدأت الفعاليات مع ورشة "تحريك العرائس" أوضح خلالها المدرب جمال الشرنوبي، للأطفال كيفية التحكم بالعرائس بمهارة وانسيابية، من خلال تعريفهم بأساسيات التحريك والآليات المستخدمة من أجل تقديم عروض أكثر تفاعلية.

وخلال "ورشة الأراجوز" واصل المدرب ناصر عبد التواب تدريب الأطفال على طريقة تصميم رأس وأيدي العروسة، وتركيب العيون، والأمانة الخاصة بإصدار الصوت، مع التعريف بأساسيات الحركة، وفي "ورشة الموسيقى" قام الفنان ماهر كمال بتعريف الأطفال على السلم الموسيقي، وقاعدة تكوين سلم "دو الكبير"، هذا بجانب بعض التدريبات على أغاني فنان الشعب سيد درويش، قدمها الأطفال بأداء متقن.



تناول السيناريست وليد كمال، مراحل الكتابة المسرحية موضحا أهميتها والفرق بينها وبين القصة والرواية والسيناريو، وفي ورشة "الأداء المسرحي" أوضح المخرج محمد فؤاد، كيفية تحليل الشخصيات والنصوص، بجانب بعض التدريبات العملية.

وفي ورشة "الشعر" قدّم الشاعر مدحت العيسوي، نبذة عن أهمية الشعر كوسيلة إنسانية للتعبير عن الأفكار والمشاعر، مستعرضا مراحل تطوره عبر العصور، وبداية ظهوره في مصر، وأنواع الشعر العربي، وتواصلت الفعاليات مع الورش الحرفية، وقامت المدربة نجلاء شحاتة بتعريف الأطفال بالغرز المختلفة بهدف ابتكار تصاميم جديدة للحقائب بالشبك.

وقدّمت المدربة نجوى عبد العزيز، شرحا مفصلا حول مفهوم الاستدامة وإعادة التدوير، تلاه تدريب على كيفية صنع حقائب بأشكال متنوعة وخداديات بأقمشة معاد تدويرها، وضمن الورش المتنوعة التي يتضمنها الأسبوع، عرّف المدرب عماد عاشور خلال ورشة "الخيامية"، كيفية تثبيت القماش بتقنية الغرزة السحرية، مع اختيار ألوان متناسقة.

وفي ورشة "الأركت"، قام المدرب حسني إبراهيم بتدريب الأطفال على كيفية تقطيع الماكيتات بدقة، كما شملت الورشة تصميم نماذج لطائرات، ودبابات وغيرها من الأعمال التي أبرزت مهارات الأطفال في العمل.

واختتم اليوم مع ورشة "التصميم الفني" قام خلالها الفنان وائل عوض، بتعريف الأطفال بتاريخ الأسرة الـ 18 في مصر القديمة، والمظاهر الحضارية في تلك الحقبة التاريخية، تلاها عمل تصميمات معبرة بألوان زاهية.

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