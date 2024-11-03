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محافظ الجيزة يشدد على إنهاء ملف التصالح في المخالفات البناء والعمل يومي الجمعة والسبت

اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة الاجتماع الدوري مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء للوقوف على نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء وإزالة أي معوقات لضمان انتظام العمل.

واستهل النجار الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة جادة في إنهاء كافة الملفات الهامة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين مشددًا على الانتهاء من ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها. 

 


 وخلال الاجتماع اكد محافظ الجيزة على ضرورة العمل بشكل تكاملي لسرعة الانتهاء من ملفي التصالح والمتغيرات المكانية  وسرعة إجراء المعاينات اللازمة للمتغيرات المرصودة والتعامل الفوري معها.

وشدد محافظ الجيزة بضرورة التيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من ملفات التصالح تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين وخاصة ذوي القدرات والهمم وكبار السن. 

كما وجه المحافظ بوضع جدول زمنى يومى لكل حي ومركز لتحقيق نسب انجاز متقدمة بملفات التصالح على أن يتم الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة وفقًا للمواعيد المحددة مشددًا علي تكثيف ساعات العمل ومدها لساعات إضافية مع انتظام العمل خلال يومي الجمعة والسبت لسرعه الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين. 

وكلف المحافظ بضرورة الانتهاء من تسليم كافة شهادات البيانات للمواطنين المتقدمين قبل منتصف الشهر القادم مؤكدًا على إثابة العاملين بالمنظومة حال تحقيق نسب إنجاز متقدمة.

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مصطفي مدبولي مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء محافظ الجيزة مخالفات البناء

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