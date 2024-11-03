الأحد 03 نوفمبر 2024
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الزميل علي جمال التركي يحصل على الدكتوراه في إدارة المؤسسات الصحفية

علي جمال التركي
علي جمال التركي

حصل الكاتب الصحفي علي جمال التركي على درجة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع توصية بالطباعة والتبادل مع الجامعات في تخصص إدارة المؤسسات الصحفية، وذلك عن رسالة بعنوان "اقتصاديات إدارة المؤسسات الصحفية ذات المنصات المتعددة وعلاقتها بنماذج التمويل المستحدثة للصحف"، من كلية الآداب جامعة المنصورة.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ ورئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة (مشرفًا رئيسيا ورئيسًا)، والدكتور عبد الهادي النجار أستاذ الصحافة بجامعة المنصورة (مناقشًا وعضوا)، والدكتور رفعت البدري أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة المنوفية (مناقشًا وعضوا)، والدكتورة منى طه أستاذ الصحافة المساعد بجامعة المنصورة (مشرفا مشاركا وعضوا).

وجاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمود الجعيدي عميد كلية الآداب بجامعة المنصورة والكاتب الصحفي حازم نصر رئيس اللجنة النقابية  للصحفيين بالدقهلية والكاتب الصحفي هشام لطفي وكيل اللجنة النقابية بالدقهلية والكاتب الصحفي ممدوح عرفة والكاتبة الصحفية رشا النجار مدير تحرير الأهرام والكاتبة الصحفية هالة العوضي مراسلة النهار بالدقهلية ومجموعة من الصحفيين.

وتناولت الدراسة مجموعة من التحولات المتعددة التي أثرت على الصحافة، بدءًا من تغييرات المحتوى وطريقة الإنتاج، مرورًا بالتحولات الإدارية والاقتصادية، وصولًا إلى تغيرات طبيعة الجمهور ووسائل الاتصال، كما يركز على التأثيرات التي أحدثها نهج المنصات المتعددة، وكيف أثر ذلك على المؤسسات الصحفية والعاملين في مجال الاتصال.

كما استعرضت الدراسة تأثيرات الاقتصادية لهذا النهج، ونماذج التمويل المستحدثة للمؤسسات الصحفية في ظل ما تعانيه المؤسسات الصحفية بمختلف أنماطها «القومية – الحزبية – الخاصة» من أزمة مالية خانقة.

وتطرح الدراسة عددا من الحلول لمشكلات التمويل، مثل الإعفاءات الضريبية على الصحفيين والإعفاءات الجمركية على مستلزمات الإنتاج، واقتراح تعديلات تشريعية تخفف من قيود إصدار الصحف.

ويعد على جمال التركي، من الصحفيين المهتمين بصناعة الصحافة والإعلام، وله العديد من المقالات الصحفية عن الصناعة بكافة مرتكزاتها الإدارية والتحريرية والاقتصادية، وحاصل على الماجستير في إدارة المؤسسات الصحفية، والدكتوراه في اقتصاديات إدارة المؤسسات الصحفية.

وسبق وصدر للزميل علي جمال التركي، كتاب «صناعة المواقع الإخبارية» عن دار روافد للنشر عام 2017، وكتاب «تطوير المواقع الإخبارية» عن الهيئة العامة للكتاب 2021، وكتاب «الإعلام في عصر تعدد المنصات والسياسات التحريرية الحديثة» عن دار العربي للنشر عام 2023. 

درجة الدكتوراه دار روافد للنشر جامعة المنوفية جامعة القاهرة جامعة المنصورة كلية الإعلام بجامعة القاهرة كلية الآداب جامعة المنصورة قسم الصحافة بكلية الإعلام علي جمال التركي
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