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حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالمنيا

إصابة 6 أشخاص في
إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

أصيب 6 أشخاص إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الزراعي بنطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة  عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل بدون لوحات على الطريق الزراعي وتحديدا امام مدخل قرية ميانة، التابعة إداريا لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

إسعاف المنيا 


على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 6 أشخاص وهم فاتن محمد عيد، 17 سنة، شهد رجب حمادي، 19 سنة، شيماء امين نصر، 17 سنة، مريم محمد السيد، 16 سنة، حسناء يحي سيد، 17 سنة، وحليمة وليد نصر، 16 سنة، مقيمين جميعا بقرية ميانة التابعة إداريا لمركز مغاغة.

تم نقل المصابين  إلى مستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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