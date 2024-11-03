هانز فليك يحقق رقما غائبا عن برشلونة منذ 74 عاما

تمكن الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة، من إعادة رقما غائبا عن فريقه الكتالوني في منافسات الدوري الإسباني، منذ 74 عاما.

برشلونة حقق الفوز على إسبانيول بنتيجة 3-1، وانتهى الشوط الأول من ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، بالتقدم بثلاثية دون رد للبرسا، في إطار الجولة 12 من عمر الليجا، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

برشلونة يكرر رقما غائبا منذ 74 عاما

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن برشلونة سجل 40 هدفا في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وهو ثاني أعلى رقم تهديفي بعد أول 12 مباراة للبارسا في الموسم.

وكان برشلونة قد حقق أعلى رقم تهديفي بعد أول 12 مباراة للفريق في الدوري الإسباني، خلال موسم 1950-1951، بتسجيل 42 هدفا.

ويحتل برشلونة، صدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة.