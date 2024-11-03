الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هانز فليك يحقق رقما غائبا عن برشلونة منذ 74 عاما

هانز فليك
هانز فليك

تمكن الألماني هانز فليك مدرب فريق برشلونة، من إعادة رقما غائبا عن فريقه الكتالوني في منافسات الدوري الإسباني، منذ 74 عاما.

برشلونة حقق الفوز على إسبانيول بنتيجة 3-1، وانتهى الشوط الأول من ديربي كتالونيا أمام إسبانيول، بالتقدم بثلاثية دون رد للبرسا، في إطار الجولة 12 من عمر الليجا، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

برشلونة يكرر رقما غائبا منذ 74 عاما 

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن برشلونة سجل 40 هدفا في الدوري الإسباني خلال الموسم الحالي، وهو ثاني أعلى رقم تهديفي بعد أول 12 مباراة للبارسا في الموسم.

وكان برشلونة قد حقق أعلى رقم تهديفي بعد أول 12 مباراة للفريق في الدوري الإسباني، خلال موسم 1950-1951، بتسجيل 42 هدفا.

ويحتل برشلونة، صدارة جدول ترتيب الليجا، برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ريال مدريد صاحب الوصافة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

هانز فليك برشلونة فليك فريق برشلونة الدوري الإسباني

مواد متعلقة

برشلونة يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني بالفوز على إسبانيول 3-1 (صور)

أتلتيكو مدريد يفوز على لاس بالماس 0/2 في الدوري الإسباني

ميسي يعود للظهور في برشلونة من جديد، تعرف على القصة

فليك ينقذ فرينك دي يونج من شبح الإصابات ببرشلونة

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

هرب من أعلى سور المدرسة، التفاصيل الكاملة لمصرع طالب على يد زميله ببورسعيد

خبير اقتصادي: لولا صندوق النقد لارتفع سعر الدولار لـ 120 جنيها

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

حزمة حماية اجتماعية استثنائية خلال الفترة المقبلة، رئيس خطة البرلمان يكشف التفاصيل

أستاذ جيولوجيا يكشف تأثير الزلازل في إثيوبيا على سد النهضة

رسميا، الدولار يتخطى الـ49 جنيها بعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر

فخري الفقي: أنا مصدق كلام مديرة صندوق النقد وهذا ما ستفعله معنا

منوعات

المزيد

ملك إسبانيا يتعرض لهجوم من السكان الساخطين جراء الفيضانات

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

تعرف على سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (2 – 2)

5 أحكام خاصة بالصلاة حال نزول المطر

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads