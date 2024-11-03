تقديم 2 مليون خدمة طبية بالمستشفيات وإجراء 3,170 عملية جراحية بالبحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن القطاع الصحي بالمحافظة قد شهد تقدمًا ملحوظًا، حيث تم تحقيق العديد من الإنجازات التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها لتلبية احتياجات المواطنين.

جهود المديرية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024

وأشار الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى جهود المديرية خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024 والتي تهدف إلى تعزيز الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية المتكاملة لكافة الفئات.

إجراء 3,170 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وجاءت أبرز إنجازات القطاع الصحي في البحيرة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2024 بتقديم 2 مليون خدمة طبية بمستشفيات المحافظة، شملت الفحوصات والعلاج والإجراءات الطبية المتنوعة، وإجراء 3,170 عملية جراحية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، مما أسهم في تقليل فترة انتظار المرضى وتقديم الرعاية العاجلة لهم، وتقديم 447 ألف خدمة للمنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة، بهدف تحسين صحة المرأة والأسرة ودعم التخطيط الأسري.

بلغ إجمالي التطعيمات 284 ألف تطعيم

كما تم تنفيذ 23 قافلة طبية علاجية، استفاد منها نحو 28 ألف مواطن، حيث تم تقديم خدمات طبية مجانية وشاملة في المناطق الأكثر احتياجًا، تقديم خدمات المبادرات الصحية لعدد 825 ألف مواطن، ضمن مبادرات صحية متنوعة تغطي الفحوصات والعلاجات الوقائية، وبلغ إجمالي التطعيمات 284 ألف تطعيم، تعزيزًا للوقاية من الأمراض وحماية صحة الأطفال والكبار، وتقديم الخدمات الطبية لعدد 205 ألف طفل من المترددين على المستشفيات، لضمان سلامة الأطفال وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وتقديم خدمات متابعة الحمل لعدد 70,700 سيدة، بهدف توفير رعاية صحية شاملة للأم والجنين خلال فترة الحمل.

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