الأحد 03 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

تعرف على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر (إنفوجراف)

مديرة صندوق النقد
مديرة صندوق النقد الدولي

نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر).

وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، زيادة نمو الاقتصاد وانخفاض الدين في مصر، وتُثني على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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معلومات الوزراء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء مديرة صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي

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