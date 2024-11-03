تعرف على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لـ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدا تحت عنوان (تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي عن مصر).
وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا چورچييفا، زيادة نمو الاقتصاد وانخفاض الدين في مصر، وتُثني على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
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