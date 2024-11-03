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خارج الحدود

وزير الخارجية لـ عمدة لاهاى: مصر أنشأت 20 مدينة جديدة تتمتع بمعايير الاستدامة (صور)

وزير الخارجية وعمدة
وزير الخارجية وعمدة لاهاى، فيتو

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم الأحد، "جان فان زانين" عمدة لاهاى، والذى يزور مصر للمشاركة في افتتاح النسخة الثانية عشر من المنتدى الحضري العالمي المقرر عقده خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر بالقاهرة.


استعرض الوزير عبد العاطى ما حققته مصر من تنمية حضرية وطفرة عمرانية خلال السنوات الماضية، وسلط الضوء على إنشاء ما يزيد عن 20 مدينة جديدة تتمتع بمعايير الاستدامة والذكاء الرقمي من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، فضلًا عن إنشاء شبكة متطورة من الطرق والكباري، وتطوير الأحياء التاريخية، وتطوير العشوائيات وتدشين مشروعات سكنية متعددة.

كما تناول المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة"، و"تكافل وكرامة" لتطوير الريف المصري وتحسين جودة الخدمات وضمان استفادة مختلف الفئات المجتمعية منها.


كما أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات الثنائية بين مصر وهولندا والحرص المتبادل لتعزيزها، مرحبًا بتطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبالبعثات التجارية الهولندية التي قامت بزيارة مصر خلال العام الجارى والمعنية بالقطاع الزراعي وقطاع الهيدروجين الأخضر، حيث أكد حرص مصر على دعم الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص الاستثمار، منوهًا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للمشروعات الهولندية العاملة في مصر في عدة مجالات ومنها التنمية المستدامة، وبناء القدرات وتنمية صعيد مصر، وتحسين استدامة قطاع المياه والصرف الصحي.

 

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عمدة لاهاى العاصمة الادارية الإستثمارات الأجنبية فى مصر مدن جديدة

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