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العشرات في عداد المفقودين، إسبانيا تنفذ أكبر عملية إنقاذ لضحايا الفيضانات

فيضانات إسبانيا،فيتو
فيضانات إسبانيا،فيتو

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، السبت: إن أعنف سيول تشهدها البلاد في التاريخ الحديث أودت بحياة 211 شخصا على الأقل، وإنه لا يزال هناك عشرات في عداد المفقودين، وذلك بعد أربعة أيام من هطول أمطار غزيرة على منطقة بلنسية شرق البلاد.

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وذكر سانتشيث في بيان بثه التليفزيون أن الحكومة سترسل 5000 فرد إضافي من الجيش ، للمساعدة في أعمال البحث والتننقيب التي يقوم بها 2500 جندي جرى نشرهم بالفعل.

وأضاف: "إنها أكبر عملية تنفذها القوات المسلحة في إسبانيا في وقت السلم، ستحشد الحكومة جميع الموارد اللازمة ما دام الأمر يقتضي ذلك".

وهذه المأساة هي أسوأ كارثة مرتبطة بسيول تضرب أوروبا منذ 1967 حينما لقي 500 على الأقل حتفهم في البرتغال.

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