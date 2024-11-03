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أخبار مصر

رعدية على بعض المناطق، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط الأمطار المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الإثنين 4-11-2024

حالة الطقس غدًا الأحد 3-11-2024 بمحافظة البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الإثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارا  على جنوب البلاد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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