الأحد 03 نوفمبر 2024
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رئيس مدينة طما يتابع جاهزية مخرات السيول بقرية أم دومة استعدادا لفصل الشتاء

رئيس محلى طما ونوابه
رئيس محلى طما ونوابه فى تفقد مخرات السيول

تفقد المهندس احمد حسن سنجر رئيس مجلس مدينة طما يرافقة منصور حزين وصالح عبدالباسط نواب المركز خلال جولة مخرات السيول بقرية الدوير التابعة لمجلس قروي أم دومه لمتابعة جاهزية المخرات واستعدادها لموسم الأمطار

رئيس مدينة طما يوجه بنظافة المخرات والتطهير الدورى 

ووجه رئيس المركز بضرورة الحفاظ على نظافة المخرات والتطهير الدوري والمستمر لها لضمان كفاءة تصريف مياه السيول، بما يضمن حماية المواطنين بالمناطق السكنية والزراعية من مخاطر تجمع المياه وتدفقه في إطار الاستعداد لفصل الشتاء وحرصًا على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة،

سنجر يشدد على التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المرافق 

وأشار" سنجر " إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان جاهزية المرافق والاستجابة السريعة لأي طوارئ قد تحدث نتيجة تغيرات الطقس.

وأضاف" رئيس المركز " أنه جرى تطهير مخرًات السيول، بقرية الدوير خلال الشهرين الماضيين، مشيرًا إلى المتابعة الأسبوعية من العاملين لإجراءات التطهير أولا بأول لتلك المخرات، تحسبًا لأية ظروف مناخية او تقلبات جوية أو سيول مفاجئة مع دخول فصل الشتاء،

رئيس المركز ينبه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة بالمخرات

واختتم"سنجر رئيس المركز " جولته التفقدية مشددًا بالتنبيه على المواطنين بعدم إلقاء القمامة بتلك المخرات أو إشغالات قد تعيق سريان المياه حال سقوط الأمطار أو السيول، موجهًا شركة المياه والصرف الصحي بتجهيز معداتها وسيارات الكسح، لمواجهة أية موجات من الطقس السيئ أو السيول

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