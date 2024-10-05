السبت 05 أكتوبر 2024
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محلى طما: إزالة حالتي تعد على الأرض الزراعية فى سوهاج

حملة إزالة فى سوهاج
حملة إزالة فى سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما بتوجيهات أحمد حسن عرابي رئيس المركز بحملة لإزالة حالتان تعدى على الاراضى الزراعية فى إطار تعليمات وزارة التنمية المحلية بالحفاظ على الرقعة الزراعية

ضمت الحمله نواب المجلس اشرف محمد  و منصور حزين  وبحضور مدير حماية الأراضي الزراعية بطما ومسؤول قسم حماية الأراضي الزراعية بطما ومسؤول قسم حماية الأراضي الزراعية بطما 
الحملة تتمكن من إزالة حالتان تعدى بندر طما 
تمكنت الحملة من إزالة عدد 2 حالة تعدي على الأرض الزراعية ناحية مدينة طما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفتين.
الحملة بناءا على تعليمات محافظ سوهاج ونائبه الدكتور محمد عبدالهادى 
ياتى ذلك بناءًا على توجيهات اللواء الوزير عبدالفتاح محمد سراج ونائبة محافظ سوهاج بالتصدي الفوري لحالات البناء المخالف للقانون والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، 
 

 

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