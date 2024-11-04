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سياسة

كيف قضى قانون الإجراءات الجنائية على ظاهرة تشابه الأسماء؟

بطاقة الرقم القومي،
بطاقة الرقم القومي، فيتو

وضع قانون الاجراءات الجنائية الجديد حدا لظاهرة «تشابه الأسماء» والتى تعد إحدى أبرز المشكلات في حياة المواطن، حيث تسبب العديد من المشكلات القضائية للمواطنين نتيجة تكرار الأسماء.

 

 إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء 

 

 وضع مشروع القانون الجديد عدة إجراءات لإنهاء مشكلة تشابه الأسماء التي يتعرض لها كثيرون، وحدد إجراءات معينة لإنهائها.

وذلك من خلال إلزام مأمور الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته، حيث إن بطاقة الرقم القومي الضامن الوحيد لمنع تشابه وتداخل الأسماء.


بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.

 

وتضمن مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد وجوب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيانات المحكوم عليه بما فيها الرقم القومى.

ونصت المادة 26 فقرة ثالثة، على وجوب قيام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته وإرفاق مستخرج من بياناتها بالمحضر.

 

 قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم  تدوين جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

 

كما تضمنت المادة (103) من المشروع وجوب قيام عضو النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.

وطبقا لمشروع القانون، إذا رأت النيابة العامة بعد التحقيق أنه لا وجه لإقامة الدعوى تصدر أمرًا بذلك يبين به بيانات المتهم ومن بينها رقمه القومي أو رقم وثيقة سفره.

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