تشابه الأسماء والحبس الاحتياطي وتفتيش المنازل، 3 ملفات حاسمة بقانون الإجراءات الجنائية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: سيكون هناك 3 جلسات عامة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

تخفيض مدد الحبس الاحتياطي

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”:"مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خفض المدد القصوى للحبس الاحتياطي في الجنايات من 18 شهرا إلى 12 شهرا، وفي الجنح من 8 أشهر إلى 6 أشهر.

وتابع: حدث تخفيض واضح لمدة الحبس الاحتياطي، وأصبح هناك مبررات واضحة للحبس الاحتياطي مع وجود تعويض مادي وأدبي على الحبس الاحتياطي وبدائل للحبس الاحتياطي.



وأوضح: الحالة عندما لا تستدعي الحبس الاحتياطي يمكن للقاضي أو وكيل النيابة البحث عن بدائل أخرى، مشيرًا إلى أنه عندما يصدر قانون الإجراءات الجنائية المكون من 540 مادة فإن محكمة النقض والمحاكم هم المنوطون بهم اللائحة التنفيذية ولن يكون هناك أثر رجعي وفقا لتطبيقات المحاكم.

تفتيش ومراقبة المنازل

ولفت إلى أنه لا يمكن تفتيش أي منزل إلا بأمر قضائي ولا يجوز دخول المنازل أو مراقبتها أو التنصت عليها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وهذا ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وتابع: "مشروع القانون يراعي تماما حرمة المنازل، ولا يجوز لأي جهة تفتيش المنزل إلا بعد إطلاع صاحبه على الأمر القضائي المسبب".



ظاهرة تشابه الأسماء

وأشار إلى أن القانون يقضي على تشابه الأسماء ويلزم مسئول الضبط القضائي ووكيل النيابة بإثبات بطاقة الرقم القومي، هناك ظاهرة تهدد العدالة في مصر متعلقة بتشابه الأسماء، وأحيانا يكون هناك تشابه حتى الاسم السداسي مكرر والعاصم الوحيد من ظاهرة تكرر الأسماء وعدم ظلم أحد بأن يكون الرقم القومي ثابت في التحقيقات والمحاكمة وهذه من النقاط الجيدة في القانون".

وأوضح: "القانون أجاز عقد الجلسات عن بعد وفي وجود محامي المتهم عن طريق الاتصال عن بعد ووسائل الاتصال الحديثة، بعيدا عن نقل المتهمين لمكان المحاكمة".

واختتم: "سيناقش من حيث المبدأ لمدة 3 أيام ورئيس مجلس النواب سيسمح بعدد من المناقشات نظرا لأهمية القانون".