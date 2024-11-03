الفيلم المصري اللبناني "أرزة" يشارك في مسابقة آفاق السينما العربية بمهرجان القاهرة

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ٤٥ عن اختيار الفيلم المصري اللبناني “أرزة” للمشاركة في مسابقة آفاق السينما العربية في هذه الدورة.

وكان الفيلم حقق إنجازا كبيرا منذ عدة أيام حيث اختارته لجنة الترشيح ليمثل لبنان في الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي مؤكدة أن هذا الترشيح جاء تكريما لروح وصمود الشعب اللبناني كما وصفته اللجنة.

مهرجان القاهرة السينمائي

الفيلم من إخراج ميرا شعيب وتأليف كل من فيصل شعيب ولؤي خريس ووضع الموسيقى التصويرية له النجم هاني عادل.

ويلعب بطولته النجوم دياموند أبو عبود وبيتي توتل، بلال الحموي، بالاشتراك مع ضيوف العمل كلّ من فادي أبي سمرة، جنيد زين الدين، فؤاد يمين، إيلي متري، طارق تميم، هاجوب درغوغاسيان، جويس نصرالله، شادن فقيه ومحمد خنسا.

وتدور أحداثه حول "أرزة" وهي أم عزباء مقيمة في بيروت، تضغطها ظروف الحياة فتضطر للعمل جاهدة بمفردها لتأمين لقمة العيش لإبنها كنان وشقيقتها ليلى.

وعبر المنتج علي العربي عن سعادته باختيار الفيلم لتمثيل لبنان في هذه الظروف التي يمر بها البلد العزيز على قلبه وأكد أن جملة لجنة الأوسكار أنها اختارت الفيلم لأنه يعبر عن روح وصمود الشعب اللبناني قد أشعرته بحجم الجهد المبذول.

ورأت المخرجة “أن الفيلم هو قصيدة ورسالة حب إلى بيروت، التي تم التصوير فيها في أكثر من عشرين موقعًا”، مؤكدة “أن شخصية أرزة تعكس قلب لبنان مرونته وجماله، حتى في مواجهة الصعوبات الهائلة، فضلًا عن أنه تكريم لقوة وروح الشعب الذي تحمّل ولاسيما النساء اللواتي تألقت شجاعتهن وأملهن في أحلك الأوقات”.

و تم عرض الفيلم عالميًا في كل من مهرجان بكين السينمائي الدولي، وفي أمريكا الشمالية في مهرجان تريبيكا، وفي مهرجان “نيوبورت بيتش” السينمائي ومهرجان الفيلم الآسيوي العالمي، ومهرجان العالم العربي في مونتريال، ومهرجانات السينما اللبنانية في باريس وأستراليا.