حسين فهمي: المهرجانات الدولية لا تؤجل لأكثر من دورة، والشعب الفلسطيني في قلوبنا

وجه الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الشكر لوزير الثقافة أحمد هنو على إقامة الدورة المؤجلة بشكل متميز.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة انطلاق المهرجان.

وأشار فهمي إلى أن تأجيل الدورة الماضية كان ناتجًا عن حرص المهرجان على التضامن مع الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي يعاني من انتهاكات ممنهجة.

وقال: "جاء تأجيل الدورة الماضية لأننا كنا نحرص على تأجيلها تضامنًا مع ما يعيشه الشعب الفلسطيني من تذبيح وانتهاكات".

وأضاف حسين فهمي: "كنا نود تأجيل الدورة الحالية أيضًا نظرًا لاستمرار الانتهاكات بحق الفلسطينيين واللبنانيين، إلا أن القوانين لا تسمح للمهرجانات الكبيرة بالتأجيل إلا لدورة واحدة فقط والشعب الفلسطيني في قلوبنا جميعًا".