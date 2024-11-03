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رياضة

تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشيلسي ومانشستر يونايتد
تشيلسي ومانشستر يونايتد

أعلن رود فان نيستلروي المدير الفني لـ مانشستر يونايتد والإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي تشكيل فريقهما للمواجهة المرتقبة مساء اليوم الأحد، في قمة لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأولد ترافورد".

تشكيل تشيلسي أمام مانشستر يونايتد 

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: مالو جوستو- ويسلي فوفانا- ليفي كولويل- رييس جيمس.

في خط الوسط: روميو لافيا- موسيس كايسيدو- كول بالمر.

في خط الهجوم: نوني مادويكي- بيدرو نيتو- نيكولاس جاكسون.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي 

 

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: نصير مزراوي- ماتياس دي ليخت- ليساندرو مارتينيز- ديوجو دالوت.

في خط الوسط: برونو فيرنانديز- كاسيميرو- مانويل أوجارتي.

في خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو- راسموس هويلوند- ماركوس راشفورد.

تاريخ مواجهات مانشستر يونايتد وتشيلسي 

التقى مانشستر يونايتد مع تشيلسي في 164 مباراة في جميع المسابقات، نجح  الشياطين الحمر في تحقيق 65 فوزًا مقابل 46 لتشيلسي، فيما سيطر التعادل على 53 لقاء، وعلى مستوى تسجيل الأهداف أحرز لاعبو مانشستر يونايتد 261 هدفًا، مقابل 201 هدف لتشيلسي.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لفريق مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم، بعد الإطاحة بالهولندي إريك تين هاج من منصبه لسوء النتائج.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي 

تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

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