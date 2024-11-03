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رياضة

الدوري الإنجليزي، أستون فيلا يتقدم على برايتون 1-0 في الشوط الأول

أستون فيلا
أستون فيلا

تقدم فريق أستون فيلا على نظيره توتنهام بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في قمة لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، على على استاد "توتنهام هوتسبير".

سجل هدف أستون فيلا في الشوط الأول اللاعب روجيرز في الدقيقة 31.

تشكيل توتنهام أمام أستون فيلا

في حراسة المرمى: فيكاريو

في خط الدفاع: بيدرو بورو، كريستيان روميرو، دراجوسين، أودجي

في خط الوسط: رودريجو بنتناكور، باب سار، كولسفيسكي

في خط الهجوم: سون، سولانكي، جونسون

تشكيل أستون فيلا أمام توتنهام 

في حراسة المرمى: مارتينيز

في خط الدفاع: ماتش كاش، كونسا، باو توريس، لوكاس ديني

في خط الوسط: ماكجين، أونانا، تيليمانس، رامسي

في خط الهجوم: أولي واتكنس، روجيرز

وفي نفس الجولة يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، في قمة لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، على ملعب "الأولد ترافورد".

وتعد تلك المباراة هي الأولى لفريق مانشستر يونايتد تحت قيادة مدربه الجديد روبن أموريم الإطاحة بالهولندي إريك تين هاج من منصبه لسوء النتائج.

 

موعد مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
 

تنطلق  مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 7:30 بتوقيت السعودية.


القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي


تذاع مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 11 نقطة في المركز الثالث عشر.

 

 

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توتنهام أستون فيلا روجيرز الدوري الانجليزي توتنهام أمام أستون فيلا

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