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رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يكتفي بثلاثية في شباك إسبانيول بالشوط الأول

برشلونة
برشلونة

تقدم فريق برشلونة على نظيره إسبانيول بنتيجة 3-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب "لويس كومبانيس"، في الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية برشلونة كل من داني أولمو هدفين في الدقائق 11 و30، ورافينيا في الدقيقة 22.

تشكيل برشلونة أمام إسبانيول 

في حراسة المرمى: بينيا.

في خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، مارتينيز، بالدي.

في خط الوسط:كاسادو، أولمو، فورت.

في خط الهجوم: يامال، ليفاندوفسكي، رافينيا.

ترتيب برشلونة وإسبانيول في الدوري الإسباني

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، فينما يأتي إسبانيول في المركز السابع عشر برصيد 10 نقاط.


 قائمة برشلونة أمام إسبانيول

وشهدت قائمة البارسا غياب السداسي: رونالد أراوخو ومارك بيرنال وأندرياس كريستينسن وفيران توريس وتير شتيجن وإريك جارسيا للإصابة، وجاءت كاملة كالتالي:"

كوبارسي - بالدي - مارتينيز - جافي - بيدري - ليفاندوفسكي - فاتي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - فيكتور - يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - تشيزني - أسترالاجا- فورت - جيرارد مارتن - دومينيجيز.

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