يضم 500 وحدة، محافظ الأقصر يتفقد مشروع إسكان الرضوانية (صور)

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر مشروع إسكان الرضوانية الذي يضم 500 وحدة سكنية موزعة على 25 عمارة، وهو أحد المشروعات المتعثرة وغير المكتملة منذ أكثر من 24 عاما.

مشروع إسكان الرضوانية بالأقصر

واستمع المحافظ خلال الجولة من مسئولي الإسكان عن أسباب توقف وتعثر استكمال المشروع الذي بدأ في عام 2000 ثم تعثر، ثم تم سحبه من الشركة المنفذة واستئنافه مرة أخرى عام 2009 ثم توقف خلال فترة الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد عام 2011.



وأكد المحافظ على ضرورة التدخل لحل مشكلة عدم استكمال تنفيذ أعمال المشروع وإزالة كافة أسباب التعثر لدخوله الخدمة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة، حيث وجه المحافظ بعمل دراسة فنية ومالية متكاملة لموقف المشروع والتنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعى لمعاينة الموقف وبحث استكمال المشروع.

كما أكد المحافظ على أنه سيتم متابعة كافة المشروعات المتعثرة على أرض المحافظة لاستكمالها لتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة وغير المستغلة في المحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ورئيس مدينة البياضية المهندس محمود شاهين، والمهندس حيدر شاهين وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، والمهندس عبد المسيح نبيل مدير إدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر.

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