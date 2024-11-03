إخلاء طاقم باخرة نيلية في الأقصر بعد حادث ميل (صور)

شهد كورنيش النيل في وسط مدينة الأقصر حادث ميل لفندق سياحي عائم، اليوم الأحد، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر تلقى إخطارًا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بوجود بلاغ عن الحادث، حيث هرعت على الفور قوات الحماية المدنية والمسطحات المائية ومباحث العائمات إلى موقع الحادث.

ميل فندق سياحي عائم بالأقصر

وأظهرت التحريات الأولية أن المركب كان خاليًا من السائحين نظرًا لتوقفه عن العمل منذ 6 أشهر لإجراء أعمال صيانة. وقد تفاجأ طاقم الصيانة بحالة التمايل المفاجئة للمركب، مما استدعى إخلاء الطاقم بشكل آمن.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات تحت إشراف المحامي العام لنيابات الأقصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ