تفاصيل لقاء البابا تواضروس الثاني والسفير النمساوي في القاهرة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الأحد، السفير جورج بوستنجر سفير النمسا في مصر، ترافقه السيدة دانيلا هيرتا نائب السفير ومدير المركز الثقافي النمساوي وفريق عمل المركز الثقافي النمساوي.

أشار قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء عن نشاط الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في النمسا، والعلاقات المتميزة بين مصر والنمسا.

شهد اللقاء أيضًا تقديم شهادة تقدير من وزارة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، التي منحت المكتب البابوي للمشروعات "جائزة الإنجاز في التفاعل الثقافي"؛ تكريمًا وتقديرًا لجهود وبرامج المكتب التي تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل والتعايش السلمي في المجتمع المصري.

حضر اللقاء السيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات وفريق عمل المكتب.