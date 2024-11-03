الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

رئيس النواب يكشف ضوابط حضور أعضاء لجنة إعداد الإجراءات الجنائية مناقشات المشروع

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، فيتو

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دعوة أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من غير أعضاء المجلس، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع القانون خطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعي.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

وقال رئيس النواب خلال الجلسة العامة: سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مما يثرى النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية.

وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية 

وأشار إلى أن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المخلتفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم باالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية. 

حق غير أعضاء مجلس النواب الحضور دون التصويت

ووافق مجلس النواب، على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.

 تحقيق التوازن الدقيق في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال رئيس مجلس النواب: هذا كله يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على السماح لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية، يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية النواب مجلس النواب

مواد متعلقة

رفع جلسة البرلمان واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية غدا

النواب يسمح لأعضاء لجنة إعداد قانون الإجراءات الجنائية بالمشاركة بالجلسات العامة

أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد «الإجراءات الجنائية» يستعرضون مميزات مشروع القانون

مستشار رئيس البرلمان يرد على انتقادات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

الأكثر قراءة

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

رسالة محمد صلاح ترعب جماهير ليفربول

المعاش المبكر في مصر 2024، موعد تطبيق القانون

بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

استبعاد مدير مدرسة بعد مقتل طالب على يد زميله في بورسعيد

تطورات جديدة في اتهام نجل إعلامي شهير بضرب فنان صاعد في الشيخ زايد

منوعات

المزيد

إغلاق طريق سريع في تركيا بسبب انتشار آلاف الأسماك

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة حواري رسول الله (1 – 2)

تفسير حلم قص الأظافر في المنام وعلاقته بخسارة كبيرة في الأموال

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads