رئيس النواب يكشف ضوابط حضور أعضاء لجنة إعداد الإجراءات الجنائية مناقشات المشروع

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن دعوة أعضاء اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من غير أعضاء المجلس، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع القانون خطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعي.

مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال رئيس النواب خلال الجلسة العامة: سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، مما يثرى النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية.

وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في مناقشات قانون الإجراءات الجنائية

وأشار إلى أن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المخلتفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم باالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

حق غير أعضاء مجلس النواب الحضور دون التصويت

ووافق مجلس النواب، على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت.

تحقيق التوازن الدقيق في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وقال رئيس مجلس النواب: هذا كله يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على السماح لأعضاء اللجنة الفرعية المشكلة لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بالمشاركة في المناقشة بالجلسات العامة، دون منحهم الحق في التصويت.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن حضور أعضاء اللجنة الفرعية، يساهم بشكل كبير في إثراء المناقشات بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.