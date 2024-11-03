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أخبار مصر

حماية المستهلك يعلن طرق تلقي شكاوى مخالفات الجمعة البيضاء

تخفيضات الجمعة البيضاء
تخفيضات الجمعة البيضاء

أعلن جهاز حماية المستهلك عن طرق تلقي المخالفات والإبلاغ عن  أية مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة عند التسوق خلال موسم الجمعة البيضاء. 

وأوضح أن طرق التواصل وتقديم الشكاوى، وذلك من خلال الوسائل التالية: 

- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.

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- إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك من خلال جوجل بلاي  - ابل ستور.

 

- إرسال الشكوى عن طريق الرابط التالي : 

إرسال الشكوى الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز:  

إرسال الشكوى عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع facebook " جهاز حماية المستهلك المصري " 

التوجه إلي مقر الجهاز الرئيسي الكائن ب 96 أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية، أو من خلال كافة الأفرع الإقليمية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

 

نصائح جهاز حماية المستهلك للمواطنين

 

وحذر جهاز حماية المستهلك  المُستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة خلال موسم تخفيضات الجمعة البيضاء. 

 

 وأهاب التُجار والموردين الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك. 

 

ووجه جهاز حماية المستهلك عدد من النصائح بالابتعاد عن الشراء من الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعي غير المعتمدة والتي ليس لديها أي بيانات (عنوان - رقم تليفون - موقع رسمي -سجل ضريبي... ). 

 

  والتأكد دائما من الشراء من خلال  الصفحات المعتمدة والتي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية. 

والتأكد من حصولك على فاتورة أو إيصال استلام  لضمان حقوقك.

 

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الجمعة البيضاء تطبيق جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك موسم الجمعة البيضاء

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