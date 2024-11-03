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بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

فندق الأقصر العائم،
فندق الأقصر العائم، فيتو

تواصل فرق المسطحات المائية والإنقاذ النهري بمحافظة الأقصر، أعمال تعويم الفندق العائم الذي شهد حادث ميل أعقبه غرق جزئي دون إصابات أو أضرار في الأرواح البشرية، وذلك لمدة 10 ساعات متواصلة من العمل حتى الآن.

ميل باخرة نيلية في الأقصر 

وقالت وزارة السياحة والآثار في بيان لها: تعرض أحد الفنادق العائمة اليوم لحادث غرق جزئي على كورنيش الأقصر.

 وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذا الفندق كان متوقفا عن العمل وليس على قيد التشغيل السياحي، ولم يستقبل أي نزلاء أو سائحين مصريين أو أجانب منذ نهاية مارس الماضي، نظرًا لانتهاء ترخيصه السياحي وعدم وجود برامج سياحية به، موضحة أن هذا الحادث لم يسفر عن أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

غرق جزئي لفندق سياحي عائم بالأقصر 

وأضافت أن هذا الفندق المذكور كان متواجدا لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة به، ليتم بعد ذلك إجراء المعاينات اللازمة له من قِبل وزارة السياحة والآثار لتجديد الترخيص الخاص به.

وأشارت إلى أنها تواصل متابعتها لهذه الواقعة، حيث توجهت لجنة من ممثلي الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة فور العلم بهذه الواقعة، بالتعاون مع الجهات المعنية لموقع الواقعة للتحقيق والإفادة فيما يخص أسباب هذا الميل الجزئي.

أثناء تعويم الفندق العائم بالأقصر 
أثناء تعويم الفندق العائم بالأقصر، فيتو 
لحظة ميل باخرة نيلية في الأقصر 
لحظة ميل الفندق العائم في الأقصر، فيتو 
غرق جزئي لـ فندق الأقصر 
غرق جزئي لـ فندق الأقصر، فيتو 

 

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