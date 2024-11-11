الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "أمين الأمة" أبي عبيدة (3 – 3)

في هذه السلسلة، نتناول استعراضًا لليالي الأخيرة في حياة بعض الصالحين، ممن يصدُق عليهم ما نصفه بـ "حُسن الخاتمة"، والفراق الطيب، والرحيل الجميل، بعد حياة حافلة بالإيمان بالله ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحسنات، والالتزام بآداب الإسلام، وتعاليم الشريعة السمحة.



في السطور التالية، نعرض للمشاهد الختامية من حياة الفارس الباسل، والعابد القانت أبي عبيدة بن الجراح، الذي لم يخف عدوى الطاعون، بل وقف بكل جسارة يستقبل الموت، مقبلا غير مدبر، وتمنى أن يتوفاه الله شهيدا، فنال حسن الخاتمة. وكانت وصاياه جامعة مانعة، تمثل دستور حياة لكل مسلم.

انتهت المعركة بهزيمة ساحقة للروم، وبنصر باهر للمسلمين، وكانت أكبر كارثة حلَّت بالإمبراطورية البيزنطية، انهار على إِثْرِها الحكمُ البيزنطي في بلاد الشام، وغادر هرقل أنطاكية وهو يقول: «وداعًا يا سوريا وداعَ مَن لا يعود إليكِ».

فتح بيت المقدس

بقيت بيت المقدس من آخر المعاقل التي تحصَّن الروم وراء أسوارها، وتم فتحها في خلافة عمر بن الخطاب، وفي إمارة أبي عبيدة بن الجراح على الشام.

وكان أبو عبيدة قد فرغ من فتح شمال الشام، ثم عاد إلى فلسطين، وكان عمرو بن العاص يحاصر القدس، حيث صارت جيبًا معزولًا محاصرًا فوق الجبال، فلما وصل أبو عبيدة طلب أهل القدس أن يصالحهم على مثل صُلح أهل مدن الشام، وأن يكون المسئول عن عقد الصلح عمر بن الخطاب، فكتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب برغبة أهل بيت المقدس، فلبَّى عمر وحضر إلى الشام، فتمَّ فتح القدس في شهر ربيع الأول سنة 16 هـ.

وصاياه

روى الطبري بإسناده، أنه لما اشتعل الوجع “الطاعون”، قام أبو عبيدة في الناس خطيبًا فقال: «أيها الناس، إن هذا الوجع رحمة بكم، ودعوة نبيّكم، وموت الصالحين قبلكم، وإن أبا عبيدة يسأل الله أن يَقسم له منه حظَّه»، فأصابه الطاعون فمات.

بعدما أُصيب أبو عبيدة بطاعون عمواس واقترب أجله؛ كان قد دعا المسلمين إليه ليوصيهم، فكان من جملة ما أوصى به ما يأتي:

أوصى، رضي الله عنه، المسلمين بالمحافظة على الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام شهر رمضان المبارك.

كما أوصى المسلمين بالحجّ والعمرة، والإكثار من الصدقة. وبالتوادّ والتراحم فيما بينهم، ونصح أمرائهم وألّا يكون الخوف منهم سببًا في غشّهم.

وأوصى المسلمين بالاستعداد للموت ولقاء الله تعالى، فذلك مآل بني آدم، وألّا تُشغلهم زينة الدنيا ومتاعها، وأنّ أكيس المؤمنين أكثرهم طاعة لله -تعالى- وعملًا واستعدادًا للآخرة.

قبره وضريحه

ضريح أبي عبيدة بن الجراح في بلدة دير علا، في منطقة الأغوار الوسطى شمال غرب الأردن، ويوجد حاليًّا «مزار أبي عبيدة» في «غور البلاونة» على الطريق العام الذي يقطع غور الأردن من الشمال إلى الجنوب، وعلى بعد أربعين كيلومترًا من مدينة السلط.

وكان الظاهر بيبرس قد بنى على قبر أبي عبيدة مَشهدًا، وأوقف عليه وقفًا، ريعه للمؤذّن والإمام.

وفاة أبي عبيدة

توفي بعد أن أصابه طاعون عمواس الذي أصاب بلاد الشام.

وكان عمر بن الخطاب قدأرسل جيشًا إلى الأردن بقيادة أبي عبيدة بن الجراح، في سنة (18) هـ، ونزل الجيش في عمواس، فانتشر بها مرض الطاعون أثناء وجود الجيش وبدأ يحصد الصحابة وخشي عمر على أبي عبيدة فأرسل له كتابا إن لي حاجة بك فائتني فور وصول الكتاب إليك وعندما جاءه الكتاب عرف مقصد الكتاب وأرسل خطابا لعمر قائلا فيها إني باق في الشام.

ولما وصل الكتاب إلى عمر قال عمر أحسبه قد مات.

وبالفعل فقد مات في الشام، رضي الله عنه.

تُوُفي أبو عبيدة بن الجراح في طاعون عَمْواس سنة ثماني عشرة، عن ثمانٍ وخمسين سنة، وصلى عليه معاذ بن جبل.

عند وفاة أبي عبيدة بن الجرّاح، رضي الله عنه، بالطاعون قام معاذ بن جبل رضي الله عنه في الناس فقال: "..إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدًا قط أقل غمزًا ولا أبر صدرًا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبًا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه، فترحموا عليه رحمه الله، ثم أصحروا للصلاة عليه، فوالله لا يلي عليكم مثله أبدًا". فاجتمع الناس وأُخرج أبو عبيدة وتقدم معاذ فصلى عليه، حتى إذا أتي به قبره، دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص، والضحاك بن قيس.

فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا عليه التراب فقال معاذ بن جبل:"يا أبا عبيدة لأثنين عليك ولا أقول باطلا أخاف أن يلحقني بها من الله مقت، كنت والله ما علمتُ من الذاكرين الله كثيرًا، ومن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا، ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامًا، وكنت والله من المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين". (رواه الحاكم في المستدرك).