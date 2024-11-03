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اقتصاد

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات أول نوفمبر 2024

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام  تعاملات  الأحد  3 نوفمبر 2024، أول  جلسات شهر نوفمبر, وسجل رأس المال السوقي نحو 2.227 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه. 

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

 وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57%  عند مستوى 30833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47%  عند مستوى 38206 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59%  عند مستوى 13531 نقطة.

 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21%  عند مستوى 8126 نقطة، وارتفع  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1%  عند مستوى 11337 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47%  عند مستوى 3183 نقطة.

 

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