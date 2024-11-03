البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات أول نوفمبر 2024
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأحد 3 نوفمبر 2024، أول جلسات شهر نوفمبر, وسجل رأس المال السوقي نحو 2.227 تريليون جنيه، لتربح نحو 19 مليار جنيه.
مؤشر "إيجي إكس 30"
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% عند مستوى 30833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 38206 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% عند مستوى 13531 نقطة.
مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة
وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.21% عند مستوى 8126 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1% عند مستوى 11337 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% عند مستوى 3183 نقطة.
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