الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

يوفر 2000 فرصة عمل للشباب، محافظ قنا يفتتح فاعليات الملتقي التوظيفي

الدكتور خالد عبدالحليم،
الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي، والذى تنظمه إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وجامعه جنوب الوادى، ويجمع بين الشباب الباحثين عن فرص عمل ومجموعة واسعة من الشركات التي تعرض فرصًا متنوعة للتوظيف في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد الملتقى، الذي يقام بهدف دعم جهود توظيف الشباب وتوفير فرص عمل تناسب تطلعاتهم، إقبالًا كبيرًا من الشباب الراغبين في المشاركة والاستفادة من العروض المقدمة، حيث يوفر الملتقي 2000 فرصة عمل حقيقة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك من خلال 45 شركة تعمل في قطاعات مختلفه مثل "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجارة والتصنيع، المستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية، المجتمع المدني،  الامن والخدمات، الاغذية والمشروبات، التجزئة، التطوير الزراعي والداجني، التوزيع".

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز فرص العمل وتوفير بيئة تشجع على التواصل المباشر بين الشباب وأصحاب الأعمال، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

مؤسسات القطاع الخاص بقنا

وأضاف عبدالحليم، أن هذه الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للحد من البطالة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى دائما إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب، والإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل.

واطمأن محافظ قنا، من ممثلي الشركات المشاركة بالملتقي، على مستوى الأجور والمميزات التى تقدمها تلك الشركات للراغبين فى العمل بها، بما يضمن حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مؤكدا على أهمية تناسب الأجور مع خبرات الباحث عن العمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا رئيس جامعة جنوب الوادي قنا محافظ قنا نائب رئيس جامعة جنوب الوادي نادي قنا

مواد متعلقة

مدير تعليم قنا يفتتح بطولة جنوب الصعيد لكرة الهدف (صور)

10 نوفمبر، بدء تسليم قطع أراضي الإسكان المتوسط بمدينة غرب قنا

ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات في قنا

تحرير 264 مخالفة تموينية متنوعة في قنا خلال أكتوبر

الأكثر قراءة

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

تطورات جديدة في اتهام نجل إعلامي شهير بضرب فنان صاعد في الشيخ زايد

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

الخطيب يطلب من رمضان التقليل من الظهور الإعلامي لهذا السبب

لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، رسائل هامة من مديرة صندوق النقد الدولي للرئيس السيسي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من المحمول

منوعات

المزيد

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الأظافر في المنام وعلاقته بخسارة كبيرة في الأموال

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads