يوفر 2000 فرصة عمل للشباب، محافظ قنا يفتتح فاعليات الملتقي التوظيفي

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، فعاليات ملتقى توظيف الشباب بالصالة المغطاة بنادي قنا الرياضي، والذى تنظمه إدارة تشغيل الشباب بديوان عام المحافظة بالتعاون مع مديريات القوى العاملة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وجامعه جنوب الوادى، ويجمع بين الشباب الباحثين عن فرص عمل ومجموعة واسعة من الشركات التي تعرض فرصًا متنوعة للتوظيف في مختلف القطاعات.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وشهد الملتقى، الذي يقام بهدف دعم جهود توظيف الشباب وتوفير فرص عمل تناسب تطلعاتهم، إقبالًا كبيرًا من الشباب الراغبين في المشاركة والاستفادة من العروض المقدمة، حيث يوفر الملتقي 2000 فرصة عمل حقيقة لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك من خلال 45 شركة تعمل في قطاعات مختلفه مثل "تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجارة والتصنيع، المستحضرات الصيدلانية والرعاية الصحية، المجتمع المدني، الامن والخدمات، الاغذية والمشروبات، التجزئة، التطوير الزراعي والداجني، التوزيع".

ومن جانبه أعرب محافظ قنا، عن تقديره للجهود المبذولة في تنظيم هذا الملتقى، مؤكدًا على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز فرص العمل وتوفير بيئة تشجع على التواصل المباشر بين الشباب وأصحاب الأعمال، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

مؤسسات القطاع الخاص بقنا

وأضاف عبدالحليم، أن هذه الملتقيات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، للحد من البطالة، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى دائما إلى التعاون والتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص بهدف توفير فرص عمل للشباب، والإعلان عنها عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك للوصول إلى أكبر عدد من الشباب الباحثين عن فرص عمل.



واطمأن محافظ قنا، من ممثلي الشركات المشاركة بالملتقي، على مستوى الأجور والمميزات التى تقدمها تلك الشركات للراغبين فى العمل بها، بما يضمن حقوقهم التي كفلها لهم القانون، مؤكدا على أهمية تناسب الأجور مع خبرات الباحث عن العمل.