مدير تعليم قنا يفتتح بطولة جنوب الصعيد لكرة الهدف (صور)

افتتح هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا فاعليات بطولة إقليم جنوب الصعيد لطلاب التربية البصرية والدمج في كرة الهدف والتربية الفنية التي تنظمها المديرية في ملاعب معهد النور للمكفوفين بمشاركة مدارس التربية الخاصة بمحافظات قنا والأقصر وسوهاج والبحر الأحمر وأسوان.



شهد الافتتاح الدكتور وائل النجمي مدير عام التعليم العام ووفاء رشاد مدير عام إدارة قنا التعليمية وأحمد حلمي مدير إدارة التربية الخاصة والدكتور أحمد سعد مدير إدارة التعليم الإعدادي وأحمد سليمان مدير التعليم الثانوي وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وطارق عبد الحليم رئيس قسم التربية الخاصة بإدارة قنا التعليمية وعادل ابو الحمد مدير معهد النور للمكفوفين وقيادات التربية الخاصة ب الإدارات وتوجيه التربية الفنية.

طابور عرض الفرق المشاركة

استهلت فاعليات البطولة باستعراض طابور عرض الفرق المشاركة ثم السلام الجمهوري، و إطلاق الكلمة الإفتتاحية لإنطلاق البطولة من وكيل وزارة التعليم بقنا.



أكد وكيل الوزارة في كلمته على تفعيل الأنشطة الطلابية وتشجيع مثل تلك المنافسات وربط المنافسة الرياضية مع الفنية وفق توجيهات الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا من أجل تنمية مهارات الطلاب وربطهم بالمدرسة وزيادة إقبالهم عليها وكذا اكتسابهم قدرات ومواهب جديدة للتعامل مع المجتمع وانخراطهم به.