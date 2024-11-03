الأحد 03 نوفمبر 2024
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محافظات

حملة مكبرة على خطوط السرفيس بالبحيرة

حملة علي سرفيس دمنهور
حملة علي سرفيس دمنهور

قام مشروع المواقف بالبحيرة برئاسة اللواء أشرف فوزى وبالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة لمرور البحيرة وكافة الجهات المعنية، بشن حملات مكبرة على العديد من الخطوط بنطاق مدينة دمنهور للتأكد من التزام السائقين بخطوط السير وعدم تجزئتها ومنع الانتظار العشوائي خارج المواقف الرسمية، ولتحقيق السيولة المرورية بمختلف القطاعات، وكذا القضاء على ظاهرة إستخدام السيارات الملاكى كسيارات أجرة.

شكاوى المواطنين من قيام سائقى السرفيس بتجزئة خطوط السير

جاء ذلك فى استجابة فورية للدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة، لشكاوى المواطنين من قيام سائقى السرفيس بتجزئة خطوط السير طمعًا فى تحقيق مكاسب غير مشروعة مع مخالفة خطوط السير أيضا، وكذا ظاهرة إستخدام السيارات الملاكى كسيارات أجرة بالمخالفة لأحكام القانون، حيث أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 2 سرفيس قاما بتجزئة خطوط السير بهدف التربح غير المشروع، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.

ضمان تحقيق العدالة المرورية وتوفير بيئة نقل آمنة للمواطنين

واكدت الدكتورة جاكلين عازر أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تتوانى عن تنفيذ القانون بحزم ودون تهاون، من خلال رصد مستمر ودقيق للمخالفات على مدار الساعة، سواء من خلال الحملات المستمرة وفرق ميدانية أو من خلال قنوات الرصد على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لضمان تحقيق العدالة المرورية وتوفير بيئة نقل آمنة للمواطنين،مشددة على استمرار الحملات المفاجئة والدورية لرصد وضبط أي تجاوزات تهدد مصالح المواطنين وتعرقل حركة المرور.

 

 

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