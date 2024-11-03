منظمة الطيران المدني في إيران تحسم الجدل حول غلق المجال الجوي بالتزامن مع الانتخابات الأمريكية

بعد تقارير صحفية تحدثت عن إغلاق إيران لمجالها الجوي بالتزامن مع قرب الانتخابات الإيرانية، نفى المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني في إيران، جعفر يازرلو، اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن عزم السلطات إغلاق المجال الجوي أو حظر الطيران المدني في البلاد في ظل تصاعد التهديدات برد من قبل على إسرائيل.

إيران تنفي إغلاق مجالها الجوي

وقال يازرلو في تصريحات لوكالات أنباء إيرانية: "حتى الآن لم يصدر أي إشعار جديد بشأن إغلاق المجال الجوي للبلاد أو حتى جزء صغير منه"، مضيفًا: "على الناس عدم الالتفات إلى شائعات مواقع معارضة للنظام والفضاء الإلكتروني".

وجاء كلام يازرلو ردًّا على ما ذكرته مواقع إخبارية إيرانية عن نية السلطات إغلاق الأجواء من مساء اليوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء.

إيران تنفي صحة التغريدات العبرية

وأوضح يازرلو: "هذه تغريدة نشرتها مواقع ومنصات عبرية، ولا صحة لها وننفيها بشدة، ومثل هذا المحتوى غير صحيح إطلاقًا".

وتابع: "حتى بالتشاور مع الإدارات العسكرية وهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، حُدّدت طرق جديدة بالإضافة إلى الطرق المعتادة بشكل مشروط ومؤقت لاستخدامها خلال ساعات الذروة المرورية في الشرق الأوسط، إذ تستخدم شركات الطيران المجال الجوي للبلاد لتخطيط حركة المرور المطلوبة".