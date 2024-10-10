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"إير فرانس" تحقق في تحليق إحدى طائراتها فوق العراق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني

الطائرة الفرنسية،
الطائرة الفرنسية، فيتو

ذكرت الخطوط الجوية الفرنسية، في بيان صادر عنها، أنه تم فتح تحقيق حول تحليق إحدى طائراتها فوق العراق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في مطلع أكتوبر الجاري.

طائرة فرنسية تحلق فوق العراق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني

وتصادف تحليق الطائرة التي كانت متجهة من باريس إلى دبي، فوق الأجواء العراقية عندما أطلقت إيران نحو 200 صاروخ باتجاه إسرائيل، ردا على اغتيال الأخيرة زعيم حزب الله حسن نصر الله وقادة آخرين في لبنان.

ووفقا لبيان الشركة، فقد غادرت الطائرة المجال الجوي العراقي قبل إغلاقه الرسمي بفترة وجيزة، وأضافت أنها اتخذت قرار تعليق التحليق فوق العراق، فور تلقيها المعلومات عن الهجوم، دون انتظار تعليمات رسمية من السلطات العراقية.

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إسرائيل العراق إيران الهجوم الصاروخي الإيراني

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"إير فرانس" تحقق في تحليق إحدى طائراتها فوق العراق خلال الهجوم الصاروخي الإيراني

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