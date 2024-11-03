عرض الفيلم الوثائقي «مدرسة الذاكرة» بمكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الدراسات القبطية بقطاع البحث الأكاديمي، عرض فيلم وثائقي بعنوان «مدرسة الذاكرة»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024 في تمام الساعة السادسة مساءً في القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.





يتحدث الفيلم عن العلاقة بين المعلم المرتل في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتلاميذه، كما يسلط الضوء على معجزة استمرارية عملية التسليم والاستلام، وهو الفيلم الثاني في سلسلة الأفلام عن التلمذة عبر الأجيال في مصر؛ فهو تتبع للأجيال على مدى 2000 عام من التسليم الشفاهي، وتستعرض أمثلة مختلفة للمعلمين والطلاب عبر الأجيال بين صعيد مصر والإسكندرية، وأيضا من الأقباط في الخارج.



مسار رحلة العائلة المقدسة في مسطرد

وقد صُوِّر الفيلم في بعض الأماكن التاريخية المهمة من مسار رحلة العائلة المقدسة في مسطرد بالقاهرة ودير المحرق بالصعيد، وكذلك في الكنيسة المرقسية في الإسكندرية.

أيضا، تستضيف المكتبة ماراثون الإسكندرية تحت عنوان «الإسكندرية منارة السياحة والرياضة»، وذلك من الساعة 5 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.



ينظم برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية بقطاع البحث الأكاديمي، بمكتبة الإسكندرية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



ويعد ماراثون الإسكندرية من أهم السباقات الدولية التي تُعقد في مصر؛ حيث يشارك فيها نحو 2000 متسابق، منهم 300 متسابق من جنسيات أجنبية مختلفة، ويهدف الحدث إلى تسليط الضوء على مدينة الإسكندرية وتراثها الحضاري والثقافي. كما سيتم من خلال السباق دعم فئات مجتمعية مثل المرأة والشباب وذوي الهمم.



يقدم سباق هذا العام مسافات متنوعة تتناسب مع الفئات المختلفة ومساراتها كالتالي:

مسافة 42 كيلومترا: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي– ثم سان ستيفانو – والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

مسافة 21 كيلومترا: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي – ثم سان ستيفانو والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

مسافة 10 كيلومترات: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بقلعة قايتباي – ثم حديقة كامب شيزار – والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

مسافة 5 كيلومترات: من مكتبة الإسكندرية – مرورا بمسجد القائد إبراهيم – ثم حديقة كامب شيزار- والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

مسافة 2 كيلومتر – سباق الشباب والأسر: من مكتيه الإسكندرية - مرورا بمسجد القائد إبراهيم – والعودة إلى مكتبة الإسكندرية.

سباق الأطفال (من سن 4-10 سنوات) لمسافة 500 متر: ميدان مكتبة الاسكندرية.

