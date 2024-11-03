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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين 04 - 11 -2024

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار  نهارًا  على جنوب البلاد، مائلًا للبرودة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
 

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الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وحار جنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة أول الليل، مائل للبرودة آخر الليل وفس الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدًا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى:17
 
 

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