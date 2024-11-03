الأحد 03 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يشهد على عقد قران عروسان من الأيتام ويهديهما كافة المفروشات

محافظ الغربية يشهد
محافظ الغربية يشهد على عقد قران عروسان من الأيتام

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، على عقد قران عروسان من الأيتام مهديًا إياهم كافة المفروشات وذلك لمشاركتهم إتمام زواجهما وإدخال البهجة والسرور على قلوبهما، في إطار حرص المحافظ الدائم على تقديم الدعم الكامل والوقوف بجانب الأيتام وتوفير كافة احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهما.

مياه الغربية تنتهي من إصلاح عطل بمحطة السنطة وتبدأ إعادة الخدمة (صور)

الغربية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال فصل الشتاء وموسم الأمطار

جاء ذلك بحضور الدكتورة حسناء إبراهيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، العميد عبد القادر رزق خليل مدير شرطة المرافق بالغربية.

 

وهنأ محافظ الغربية، العروس بعقد قرانها، متمنيًا لها زواجًا مباركًا وتكوين أسرة صالحة تنعم بالحياة السعيدة، موصيًا زوجها بأن يعاملها بالحسنى، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين، مؤكدًا أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأيتام، وتقديم يد المساعدة وتوفير مستلزمات تجهيز الفتيات الأيتام لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأعرب المحافظ عن سعادته كونه وسط أبنائه من الأيتام مشيرًا إلى أن الأيتام لم يختاروا الوضع الذي وجدوا أنفسهم فيه، وعلينا أن نكون بجوارهم في كل المناسبات، وأن نساهم في رسم البهجة علي وجوههم، مؤكدًا أنه لن يتوان عن دعمهم في أي مركز أو قرية في المحافظة.

فيما قدم العروسان الشكر والتقدير لمحافظ الغربية، مثمنين دوره الأبوي في تقديم يد العون ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

وسادت حالة من البهجة والسعادة بين أبناء دور الرعاية معربين عن سعادتهم البالغة بمشاركة المحافظ في عقد القران موجهين الشكر له على هذه اللمسة الطيبة، والتي أدخلت البهجة على قلوبهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

مياه الغربية تنتهي من إصلاح عطل بمحطة السنطة وتبدأ إعادة الخدمة (صور)

طب طنطا تجري جراحة دقيقة لطفل عضه كلب

حملة لإزالة التعديات على المصارف في طنطا (فيديو)

غزل المحلة يفوز وديا على طنطا 3-2 استعدادا للدوري الممتاز (صور)

الأكثر قراءة

مفاوضات جادة من الزمالك لإتمام صفقة لاعب الأهلي

رمضان صبحي يعلن حالة التمرد في بيراميدز، التفاصيل الكاملة

تطورات جديدة في اتهام نجل إعلامي شهير بضرب فنان صاعد في الشيخ زايد

بعد إعلان تمرده على بيراميدز، تعرف على قيمة عقد وراتب رمضان صبحي

بعد إشرافه على الغرق، استمرار محاولات إنقاذ فندق الأقصر العائم (صور)

الخطيب يطلب من رمضان التقليل من الظهور الإعلامي لهذا السبب

لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، رسائل هامة من مديرة صندوق النقد الدولي للرئيس السيسي

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء أون لاين من المحمول

منوعات

المزيد

بعد 156 عامًا، إثيوبيا تستعيد درع الإمبراطور تيودروس الثاني من بريطانيا

قصة "سنجاب" تحسم الانتخابات الأمريكية، الشرطة قتلته وديته 3 ملايين جنيه (فيديو)

ظهور مخلوق غريب يشبه الأصداف الصغيرة على شواطئ أستراليا

مغنية أمريكية شهيرة تسخر من إيلون ماسك: لست دمية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 3 نوفمبر 2024

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

بعد موافقة النواب.. شروط الالتحاق بمعاهد معاوني الشرطة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الأظافر في المنام وعلاقته بخسارة كبيرة في الأموال

حكم بيع تأشيرات الدول من خلال مكاتب غير مرخصة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads