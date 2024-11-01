زي النهاردة، إعلان الجمهورية في تركيا وإنهاء الحقبة العثمانية بعد 5 قرون

في مثل هذا اليوم من عام 1922 أعلن مصطفى كمال أتاتورك قيام الجمهورية التركية وإلغاء النظام السلطاني بصفة رسمية، لينهي بذلك مسيرة قرون للدولة العثمانية التي حكمت العالم الإسلامي، وكانت آخر نموذج للخلافة الإسلامية.

مراحل الدولة العثمانية إلى تركيا الحديثة

كانت تركيا مركزًا للحكم العثماني حتى عام 1922، وتم خلع آخر السلاطين محمد السادس، وألغى مصطفى كمال أتاتورك الخلافة نهائيًّا في العام 1924، بعد أن ألغى السلطنة في العام 1922.

كانت تركيا قد شهدت بعد الحرب العالمية الأولى ميلاد حركة قومية على يد مصطفى كمال أتاتورك والمعروف باسم «أبو الأتراك»، والذي نجح في تأسيس الجمهورية في تركيا وتولى رئاستها عام 1923، حتى وفاته عام 1938، وقد تمكن من إحلال نظام علماني في البلاد، وأرسى أيضًا عددًا من العادات الغربية إلحاقًا للبلاد بأوروبا ومنها استبدال الكتابة بالأحرف العربية إلى اللاتينية.

مظاهر الحياة في تركيا الحديثة

خلف أتاتورك في الحكم عصمت إينونو الذي استكمل تأسيس الحكم المدني وأنهى حكم الحزب الواحد عام 1945، وتبع ذلك انتقال تركيا إلى الديموقراطية التعددية التي بقيت حاضرة بقوة على مدى عدة عقود.

انضمت تركيا إلى حلف شمال الأطلسي في عام 1952، وأصبحت حصنًا منيعًا ضد التوسع السوفيتي في البحر المتوسط واتبعت البلاد منهج الاقتصاد التركي في الثمانينات، وتمتعت من خلاله بنمو اقتصادي أقوى واستقرار سياسي أكبر.

تقدمت تركيا بطلب العضوية الكاملة في السوق الأوروبية المشتركة في عام 1987، وانضمت إلى الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي في عام 1995 وبدأت مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي في عام 2005.

يذكر أن التركية هي اللغة الرسمية الوحيدة في جميع أنحاء تركيا، وتبلغ نسبة الذين يتكلمون اللغة التركية من 70 - 75% حوالي من سكان تركيا، في حين أن اللغة الكردية يتحدث بها حوالي 18% وقد كانت تركيا قبل ذلك تتحدث بالأبجدية التركية العثمانية في عهد الدولة العثمانية.

ووفق دستور الجمهورية، تركيا دولة علمانية حيث لا يوجد دين رسمي للدولة، كما أن الدستور يمنع أيضا تأسيس حكم ديني.

يدين غالبية سكان تركيا بالإسلام، وحسب إحصاءات يشكل المسلمون نسبة 99% من سكان البلاد، ما بين (85-90%) منهم يتبعون الطائفة السنية، بينما يتبع ما بين (10-15%) طائفة شيعة العلويون كما يدين ما بين 0.6%-0.9% بالمسيحية وتعد الكنيسة الأرثوذكسية المشرقية أكبر الطوائف مسيحية في تركيا، وبحسب إحصائية مركز الأبحاث الأمريكي بيو يعيش في تركيا حوالي 310,000 مسيحي، ويعتنق حوالي 0.04% اليهودية ويبلغ عددهم اليوم 23,000 وأغلبهم سفارديم، بعد أن هاجر أغلبية يهودها إلى إسرائيل عقب تأسيسها.