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تعليم الجيزة تحل مشكلة الكثافات الطلابية بمدارس أوسيم

مدير تعليم الجيزة
مدير تعليم الجيزة

نجحت إدارة مدرسة الأبطال بإدارة أوسيم التعليمية في حل مشكلة الكثافات الطلابية بالصف الأول الابتدائي، وذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، سعيد عطية.

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة المدرسة عملت على إعادة توزيع الطلاب على الفصول الدراسية بحيث لا يتجاوز عدد الطلاب في الفصل الواحد خمسين طالبًا، وذلك تماشيًا مع المعايير التعليمية الموصى بها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، حيث إن تقليل الكثافات الطلابية يساهم في زيادة التركيز الفردي على كل طالب وتحسين مستوى التحصيل الدراسي.

وأشاد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة بالجهود التي بذلتها إدارة مدرسة الأبطال في حل مشكلة الكثافات، مؤكدًا على أهمية الاستمرار في متابعة هذا الأمر والتأكد من توفير جميع الإمكانيات التي تساعد الطلاب على التفوق والنجاح.

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